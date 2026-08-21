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Video promocional de la Vuelta Ciclista a Lanzarote 2026
Lanzarote volverá a convertirse en el epicentro de la bicicleta en Canarias los próximos 3 y 4 de octubre con la celebración de la tercera edición de la Vuelta Ciclista a Lanzarote. Organizada por el resort deportivo Club La Santa, con el respaldo del Cabildo insular, el Gobierno canario, Lanzarote Sports Destination y los siete municipios de la isla, esta cita se ha afianzado en tiempo récord como uno de los eventos de cicloturismo más atractivos a nivel nacional. Más información. Más información