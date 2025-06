Asegura que esta “muy contento y satisfecho” con la temporada del equipo, señala a la suerte y al presupuesto a la hora de conseguir resultados y da la tranquilidad a la afición al ser cuestionado por una posible salida para ir a algun equipo de Euroliga: “Creo que al 99.9% la idea de moverme de Gran Canaria esta descartada, estoy focalizado en el próximo curso”.

Sobre la falta de público en el Arena en momentos clave de la temporada, Jaka confiesa que no se han sentido solos en la pista, pero que ha habido momentos en partidos de máximo nivel, como la final de la Eurocup, en la que la entrada no era la esperada. “Igualmente siempre nos hemos sentido apoyados, tanto de los que vienen a la pista como los que no pueden y ese cariño lo noto en la calle, porque la gente agradece mucho el trabajo realizado”.