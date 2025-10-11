Jaka Lakovic, tras la derrota del CB Gran Canaria ante Unicaja: «Debemos ser humildes y bajar el culo para defender»

«Debemos ser humildes y poner el culo abajo para defender». Jaka Lakovic se mostró sincero y directo al valorar la derrota del Dreamland Gran Canaria ante el Unicaja en el segundo duelo oficial de los amarillos en la Liga Endesa, achacando la falta de agresividad de sus pupilos tras el descanso como uno de los detonantes de este triste estreno en el Arena. «Nuestro equipo tiene que saber que hay que ser humilde hasta que lleguemos al punto en el que queremos estar en cuanto al nivel de juego, porque todavía nos falta. Esto, además del acierto, tiene que ser nuestro sello para sacar partidos ahora que estamos en pleno proceso de acople. Debemos construir desde la defensa y en el tercer cuarto no lo hemos conseguido», reseñaba el esloveno.

A pesar de ello, el entrenador claretiano aclaró que su equipo sí desarrolló una buena actuación durante la primera parte, argumentando que sus jugadores estuvieron «excelentes en ambos lados de la pista, pero luego hemos salido sin energía ni intensidad. No sé si hemos pensado que esto iba a ser fácil o que el partido estaba hecho. Unicaja ha salido fuerte, con decisión, y desde que volvimos de los vestuarios estuvimos blandos. No sé la razón por la que hemos empezado el tercer cuarto de esta forma. Hemos dejado que Unicaja se metiera en el partido y, justo en ese momento, nuestros porcentajes en el triple han bajado, algo a lo que hay que añadir los 12 tiros libres que hemos fallado, un aspecto que es cuestión de concentración; de hecho, es algo que no me preocupa».

No achaca la derrota a un bajón físico

Por otra parte, el preparador balcánico señalaba que, quizás, el Granca sufrió un bajón físico, aunque no cree que esa circunstancia haya afectado durante el «tercer cuarto, seguro que no. Puede que en el último cuarto, con el partido a punto de decantarse, sí, porque he decidido poner sobre la pista a los jugadores que sí estaban en partido. La rotación no ha tenido su día y, para ganar partidos de esta exigencia, tienen que aportar todos. No creo que esa falta de dureza se deba a que no estamos acoplados».

Además, el mensaje que lanzó al vestuario giró en torno a esa falta de «energía a nivel defensivo» y aseguró que terminó contento con el partido de Louis Labeyrie: «Labeyrie ha estado bien, concentrado, siempre con cosas que mejorar, pero su partido me deja satisfecho», finalizaba.