Nico Brussino zanja el debate: «No creo que el Tenerife le dé más importancia al derbi canario que nosotros»
Máxima importancia ante el choque más especial del año. Nico Brussino, alero del CB Gran Canaria, ha dejado claro en su comparecencia de prensa previa al enfrentamiento ante La Laguna Tenerife, que se disputará este domingo (12.00 horas, DAZN) en el Santiago Martín, que no existe debate sobre la manera en la que se afrontan los derbis canarios en el bando claretiano, pese a haber caído en los últimos siete duelos. Más información
Últimos vídeos
ACUSADO DE DOS ASESINATOS