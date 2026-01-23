«El único que se ha equivocado y es el responsable soy yo»

Willy Villar, director deportivo del Dreamland Gran Canaria, vive sin duda uno de sus peores momentos desde su llegada a los despachos del club grancanario. A pesar del cabreo de la afición por la mala racha de resultados y de juego que atraviesa el equipo, pide paciencia y apoyo, aunque la grada lo considera como uno de los culpables de la situación por la confección de la plantilla para este curso. Lo asume.

«Si este proyecto no ha empezado con buen pie y no está dando los resultados, no tiene nada que ver con el entrenador ni con los jugadores. El único que se ha equivocado y es el máximo responsable en la parcela deportiva soy yo. Estoy aprendiendo muchísimo de esta situación para volver a lo que no hace tanto. A todos, la decisión final de esta plantilla es mía, que ya veremos porque tampoco ha terminado, las notas a final de curso y ya veremos cómo terminamos. Aquí no ha cambiado nada, lo único es que el director deportivo se ha equivocado. Deberíamos estar mucho más orgullosos de todo lo que se está haciendo y soportar con mucha más tranquilidad que no hemos cumplido el objetivo, hemos fallado dos veces en cuatro años», señalaba el isletero.

El director deportivo del Granca a no descarta más movimientos si se da una oportunidad de mercado, como ha ocurrido con Robertson, pero según él «la prioridad absoluta es recuperar lo que tenemos, pues la gente está bastante afectada a nivel mental». «No estamos acostumbrados a estar en esta situación y el equipo está sufriendo bastante ahora», añadía el directivo amarillo.

Aludió al mensaje que publicó en sus redes Andrew Albicy, el capitán: «No representamos a esta camiseta ni a este club como nos gustaría». Villar cree que con esas palabras el base francés «traslada ese sufrimiento, que, en cierto modo, no estoy de acuerdo porque creo que hay que desdramatizar esta situación que estamos viviendo». «Creo que venimos de hacer probablemente el mejor trienio de la historia del club, que es una historia muy bonita, muy grande y de 60 años, y en cuatro meses estamos en un proceso de autodestrucción que para mí es sorprendente», apostillaba el director deportivo del Granca.

«Creo que hay que rebajar la intensidad y el ruido, es una petición y luego cada uno puede hacer lo que quiera, pero desde dentro la identidad del club y lo que somos no va a cambiar porque es una oportunidad de oro para demostrar el club que somos en estas circunstancias». «No vamos a cambiar, tenemos el mejor staff, las mejores herramientas y vamos a demostrar el club que somos», explicaba el director deportivo amarillo.