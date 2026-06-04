Cristian Gil Fuentes

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Entrevista con Sitapha Savané, expresidente del CB Gran Canaria

El hasta ahora máximo mandatario del club hace un análisis de lo que ha sido el descenso amarillo a Primera FEB y se señala a sí mismo tras el fracaso deportivo claretiano.

El ya expresidente del Granca, Sitapha Savané, toma la palabra. Después de dimitir como máximo mandatario de la entidad, explica su visión del desastroso descenso y se señala a sí mismo. Más información. Más información