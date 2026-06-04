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Entrevista con Sitapha Savané, expresidente del CB Gran Canaria

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Cristian Gil Fuentes

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Entrevista con Sitapha Savané, expresidente del CB Gran Canaria

Cristian Gil Fuentes

Las Palmas de Gran Canaria
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El hasta ahora máximo mandatario del club hace un análisis de lo que ha sido el descenso amarillo a Primera FEB y se señala a sí mismo tras el fracaso deportivo claretiano.

El ya expresidente del Granca, Sitapha Savané, toma la palabra. Después de dimitir como máximo mandatario de la entidad, explica su visión del desastroso descenso y se señala a sí mismo. Más información. Más información

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