FÚTBOL
El Panadería Pulido San Mateo tumba al Mensajero en un final de infarto (3-2)
El equipo palmero iguala una desventaja de dos goles, pero Ale Gemelo anota el gol de la victoria durante el tiempo de descuento
ACAN
El Panadería Pulido se llevó el triunfo en el último suspiro frente al Mensajero (3-2). El San Mateo se mostró mejor en la primera parte y se fue al descanso con una ventaja de dos goles, que el cuadro palmero, muy superior tras el receso, igualó en la recta final. Ambos equipos tuvieron opciones para ganar en las postrimerías, pero fueron los de Yoni Oujo los que tuvieron mejor fortuna.
Salió mejor el conjunto grancanario, que dominó la posesión ante un rival que no se mostró cómodo sobre el campo y se vio obligado a buscar sus opciones a la contra, con escasa profundidad. La superioridad local dio resultados en el minuto 20 tras un saque de esquina de Toni Robaina, que Cristian cabeceó a la red.
Apenas cinco minutos después del primer gol, Azael se internó por la izquierda y esperó la llegada de Ale Gemelo para dejarle en bandeja el 2-0. Tras ello, los de Yoni Oujo bajaron el ritmo y jugaron a placer frente a un cuadro palmero que apenas dio síntomas de mejoría y solo avisó al filo del descanso con un remate acrobático de Alexis, que no encontró portería.
Ale Gemelo aparece a tiempo
La situación cambió en la reanudación con la triple sustitución del Mensajero, que dio un paso al frente y tuvo aproximaciones claras para recortar diferencias. De esta manera, tras varios acercamientos, entre los que destacó un mano a mano de Moha, solventado por el meta local, Alexis recortó diferencias aprovechando una mala cesión sobre Gárate, cuando se alcanzaba el ecuador de la segunda parte.
El dominio mensajerista fue constante hasta que, en el minuto 81, Ale Ojeda ganó línea de fondo y colocó un centro atrás para que Alexis anotase el empate. A partir de entonces, el duelo entró en una fase final de ida y vuelta en la que el premio se lo llevó el Panadería Pulido, en el tiempo de descuento, gracias al definitivo 3-2 de Ale Gemelo, aprovechando un pase filtrado entre centrales, sin tiempo de reacción para los de Cristian Pérez.
