Paco Jémez, personaje y enemigo

Noventa minutos contra el prestidigitador de las frases ocurrentes. En la travesía infernal de la UD a Primera, el domingo en el estadio Estadi Can Misses toca reencuentro con Paco Jémez (Las Palmas de Gran Canaria, 51 años). Todo un acontecimiento citarse con el descubridor de los Jonathan Viera, Vitolo y Vicente Gómez. El estratega de la UD Ibiza -13º en la tabla- llevó las riendas del cuadro grancanario en 60 ocasiones en dos ciclos (de 2010 a 2011 en la categoría de plata, con salvación incluida, y en 2018 en Primera impotente ante la deriva isleña). De origen cordobés, este motivador nato salvó al cuadro ‘pío pío’ de las llamas del descenso en la 42ª jornada ante el Nàstic de Tarragona en el Gran Canaria con tanto de Salomón Rondón -19 de junio de 2010-. Con rosario en mano, Jémez se ganó la continuidad tras el fracaso de Sergio Kresic. Alcanzó el liderato el 17 de septiembre del 2010 tras bailar al Villarreal B en la Ciudad Deportiva (0-3). La UD jugó como nunca.

Destituido el 26 de febrero de 2011, un tanto de Mauro Quiroga sobre la bocina en el Heliodoro estiró su crédito de forma milagrosa, pero no pudo frenar la sangría de tantos en contra (53) en 26 jornadas. Fue relevado por Juan Manuel Rodríguez,que echó el cierre.

El segundo capítulo de este amante de la magia fue de película de terror. Con cascada de incidentes extradeportivos con Rémy, Oussama Tannane y Tana. Es una fábrica de titulares en sala de prensa. La sombra de Setién fue muy alargada y Manolo Márquez duró seis jornadas (2017). Pako Ayestarán y Paquito Ortíz no dieron con la fórmula. Hubo que esperar a Jémez hasta diciembre. Y en el Coliseum de Getafe ya dio el sí para conquistar la permanencia en la máxima categoría.

Cuando llegó con el pantalón de camuflaje al Aeropuerto de Gran Canaria -14 de enero del 2018-, los amarillos eran colistas y a cuatro de la salvación (once puntos en el casillero). Dejó al equipo isleño en la penúltima posición con 22 unidades tras las 38 jornadas -la segunda puntuación más baja en la historia del club grancanario en Primera en sus seis descensos, solo por encima de la 1959-60-.

Último zarpazo dialéctico

Ayer, en El Plantío, tras perder ante el Burgos (2-1), sacó el aguijón.

«Es una sensación entre rabia y pena porque veo que tiramos el trabajo por la puñetera borda, y me da pena porque creo que hemos hecho un partido para ganar. Perdimos por nosotros mismos. Tengo la sensación de frustración que me dan ganas de coger algo y comerme porque el responsable de los errores (...) ¡Solo faltaba que dijera que estamos de vacaciones! Si tú intuyes que los errores de hoy [ayer para el lector] es por eso [la falta de actitud] entonces, me vas a disculpar, pero de fútbol entiendes poco. Yo entiendo poquito pero tú bastante menos. ¿A ti te ha parecido la imagen del equipo un equipo entregado? ¿Qué coño me estás preguntando? Porque ya me estoy poniendo un poquito nervioso», le espetó al periodista.

A los siete minutos de la comparencia llegó la cornada ante un medio de comunicación de Ibiza. «Que no te entiendo lo que quieres preguntar. Empiezas a rayar la falta de respeto (...) Entiendo que has estado de cervezas y no has visto el partido. Esto va para largo, esto es un suplicio todos los días».

La juerga de los descamisados

En la pretemporada de 2010, ante la falta de fichajes, a Jémez se le ocurrió un plan. Morir con los canteranos e imberbes Viera, Vitolo, Tyronne, Juanpe, Vicente...Toda una provocación. Tras la disputa del Trofeo de San Ginés en Arrecife (Lanzarote), los jugadores dispusieron de ‘noche libre’ con toque de queda a las 2.00 horas. Viera, Vitolo y Tyronne llegaron a las 7.45 horas y sin camisa. Con la mala suerte de que se encontraron al presidente Miguel Ángel Ramírez en la puerta del cuartel general.

La doble ‘V’ fue castigada con 1.000 euros de multa cada uno y Tyronne fue relegado al filial. Jémez sacó el látigo. «Estoy molesto y no dejaré pasar ni una más».

Viera maravilló y la UD fue una apisonadora. Las carencias defensivas y las lesiones -Vitolo se rompió el cruzado ante el Rayo, mientras Cejudo, Guayre o Josico sufrieron patologías musculares- dinamitaron el sueño amarillo. El vestuario abogó por la continuidad del cordobés, pero las goleadas ante Alcorcón (5-0) y Granada (5-2) fueron mortales. Mariano Barbosa, portero de la UD en aquel curso, acabó con 71 tantos en contra. Córdoba CF, Rayo Vallecano, Granada y Cruz Azul de México y vuelta a la Isla en 2018.

Con un pantalón de camuflaje, Jémez pisó el aeropuerto isleño con aires desafiantes. «Los jugadores no saldrán por la noche ni a bajar la basura; ni al pasear al perro», manifestó como carta de presentación. Los aficionados le agasajaron con una petición: «Deles caña, que son una guardería».

De profesión: mercenario

Su ciclo termina con 16 jornadas consecutivas sin ganar. Sólo sumó dos victorias. Penúltimos, 22 puntos y 74 goles en contra fue el epitafio de la era del látigo. Rémy fue expulsado del club por petición del cordobés y respondió que recibió un trato despectivo. «Como si fuera un pedazo de mierda (...) No tuvo las suficientes pelotas para ponerse delante mía y decirme ‘no te quiero por esto,y esto».

Jémez no se mordió la lengua. «Tengo dos pelotas y Rémy es un mentiroso». Tras caer ante el Villarreal (0-2), nueva ración de cabreo made in prestidigitador. Es un día para que nos echaran a todos a tomar por culo, yo el primero».

Su empleo del ‘mercenarios’ elevó la polémica. «¿Qué problema existe? ¿Tú trabajas gratis? Yo me dedico a esto por dinero. Hay gente que prefiere jugadores que mueran por el escudo y otros que mueran por dinero. El término mercenario no es despectivo (...) No quiero sentimentalismos». Con Viera, cuando coincidieron en el Rayo, tuvieron un encontronazo. «El que la tiene más grande en el vestuario soy yo». El domingo (15.15 horas, Movistar LaLiga) acontece el undécimo cruce de Las Palmas con Jémez. Saltarán chispas. Cuatro victorias, tres empates y tres derrotas. Va ganando el mago. Un trilero del verbo.