Tan optimista como humilde. Tan escueto en sus palabras como contundente. Así es Eric Curbelo, protagonista en la sala de prensa de Barranco Seco, aún vacía de periodistas por alguna política comunicativa del siglo pasado. Su mensaje es tan claro que ofrece poca discusión. "Llevamos siete partidos sin perder. El equipo está en un momento muy bueno y con mucha confianza. En lo que queda vamos a ir para arriba y vamos a estar apretando a la zona alta. Yo creo que nos vamos a meter", sentenció.

Para que eso suceda, las premisas son claras: la UD debe ganar los cuatro partidos que le quedan -Mirandés-Alcorcón, Oviedo y Sporting- y el Oviedo y la Ponferradina deben fallar en al menos un encuentro -en el caso de los carbayones, además de caer en la Isla-. No es problema para el satauteño: "Está claro que alguno de los de arriba tendrá que pinchar. Hay enfrentamientos directos. Nosotros tenemos que ganar todo y es difícil que todo el mundo gane. Nosotros contamos con ganar todo, hacerlo bien y meternos entre los seis primeros".

Cuestionado por si contemplaban en el vestuario que ese primer pinchazo del Oviedo pudiera llegar el sábado en La Rosaleda ante un Málaga que sólo tiene cuatro puntos más que el cuarto por la cola y que necesita ganar para acercarse a la salvación, reiteró su mensaje: "En cualquier partido pueden pinchar, da igual. Primero tenemos que ganar nosotros y alguno fallará, y nos meteremos arriba".

Su confianza es total, sin mayor argumento que la esperanza. No le queda otra, porque Las Palmas dejó de depender de sí mismo en la jornada en que empató en Ibiza. De no conseguir finalmente jugar la promoción de ascenso, Curbelo tiene claro si sería un fracaso o no: "Pues sí. Yo pienso que sería un fracaso. Nos tenemos que meter sí o sí. Tenemos que ganar todo y lo vamos a hacer. Yo estoy tranquilo". Una visión distinta a la de Xavi García Pimienta.

El de Santa Brígida recuperó la titularidad el viernes pasado frente al Málaga después de tres partidos sin jugar. Fue sustituido en El Toralín tras completar una mala primera parte y desapareció. No pasada nada. "En Ponferrada no jugué mi mejor partido. Entró Raúl Navas y la verdad es que hicieron un partidazo atrás. Los siguientes partidos lo hicieron muy bien y es normal: si a alguien le das la oportunidad y lo hace bien, tiene que seguir jugando. Yo la verdad que no tengo mayor problema", valoró.

"Cualquier jugador se debe sentir titular porque al final el míster cada semana cuenta con alguna sorpresa y eso hace que todo el equipo esté enchufado. El míster habló conmigo. Ellos estaban haciendo unos partidos muy buenos y con el nivel que hay en defensa es normal que haya rotaciones y que todos estemos pendientes de si vamos a jugar o no", agregó en el mismo sentido.

Curbelo también fue bastante explícito a la hora de referirse al rival de este viernes, el CD Mirandés: "Allí nos pintaron la cara -la UD perdió por 4-3 en la cuarta jornada-. Ha sido uno de los pocos equipos que nos ha dado un golpe en toda la cara y eso se tiene que notar el viernes. Tenemos que arrollarlos, ganar y sacar cuanto antes el partido".

Por otro lado, restó importancia al hecho de que la UD sufra tanto en defensa. "Si nos fijáramos en los defensas de los otros equipos, veríamos que los que sufren realmente son ellos. Nosotros debemos tener una defensa alta, expuesta y tenemos que correr mucho a nuestra espalda. Si queremos presionar arriba y tener a los equipos sometidos, al final vamos a sufrir en ese sentido", explicó.

Son las palabras sinceras y humildes de un canterano que asegura tener "avanzada" su renovación. Seguirá el curso que viene. Y espera que también lo haga el entrenador. "Por supuesto. El míster nos ha enseñado mucho. Nos enseña movimientos que quizá no se trabajan tanto y eso para un futbolista es fundamental para mejorar". Palabra de veterano.