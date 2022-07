Raúl Fernández, a la espera de desvincularse para irse al Granada

La salida de Raúl Fernández de la UD Las Palmas está cada vez más cerca. El portero vasco tiene un acuerdo cerrado con el Granada CF, equipo que descendió de categoría el pasado curso, y sólo necesita desvincularse de la entidad amarilla para aterrizar definitivamente en un club en el que ya militó en la temporada 2009-10, tal y como apuntas varios medios de la ciudad andaluza.

El vizcaíno ha dado facilidades al Granada para llegar a un acuerdo rápido y únicamente debe cerrar su salida de la UD, que no pone pegas a darle la carta de libertad siempre y cuando renuncie al año que le queda de contrato. Sin embargo, el club le adeuda una cantidad mayor por el tiempo que no le pagó mientras estuvo lesionado y el jugador no está dispuesto a renunciar a ello.

Cabe recordar que Raúl Fernández llegó a la UD en el verano de 2018, justo cuando el equipo amarillo acababa de descender a Segunda División, por tres temporadas, sin embargo, una grave lesión en un dedo de la mano y en la rodilla en abril de 2019 le tuvo fuera de los terrenos de juego durante dos años por diferentes complicaciones.

El retraso en su reaparición coincidió con la pandemia y el club decidió incluirle en un ERTE y no pagarle, motivo por el que el vasco denunció a la entidad. Días antes del juicio, amabas partes llegaron a un acuerdo y el verano pasado renovó por dos temporadas, por lo que su vínculo con la UD termina en junio de 2023. La apuesta por Valles y Álex Domínguez, unida al interés del Granada, harán que se marche ya.