Acuerdo para la rescisión de Maikel Mesa

Maikel Mesa es el primer jugador descartado por la UD Las Palmas en salir. El club y el jugador alcanzaron un acuerdo para la rescisión del contrato que les unía hasta junio de 2023 y abandonará la concentración amarilla en Mijas (Málaga) para poner rumbo al Albacete Balompié, equipo recién ascendido a Segunda División y que será su nuevo destino, en el que ya estuvo cedido en la segunda mitad de la temporada 2019-20.

Él no quería marcharse, pero la decisión del club fue la de terminar el vínculo de cualquier forma porque entendía que tenía un salario demasiado elevado para un futbolista que en principio no entraba en los planes de García Pimienta para el equipo titular, si bien al técnico no le importaba tenerlo en la plantilla. De hecho, pese a que el tinerfeño también fue seleccionado para salir en el pasado mercado de invierno, acabó por apostar por él en el tramo decisivo de la temporada, incluidos los dos partidos del playoff frente al CD Tenerife.

Apartado del grupo junto al resto de descartados –Ale Díez, Unai Veiga, Óscar Pinchi y Ferigra –este último, sin salir de la habitación del hotel por encontrarse indispuesto–, Maikel se mostró visiblemente afectado en los últimos días, los del stage en Marbella. En los entrenamientos, los olvidados se han ejercitado al margen junto a un grupo de canteranos; en los dos partidos que la UD ha jugado hasta ahora, han visto el partido desde la grada.

La situación de Maikel no ha sido fácil para él, según comentaba el propio jugador a este medio, sobre todo porque entiende que el club no ha sido justo con él, que se bajó el sueldo en su día para ayudar a la economía de la entidad y que participó incluso en los dos duelos de la eliminatoria ante el eterno rival. Pero el hombre que besaba el escudo de la UD cada vez que marcaba un gol se convirtió en una sobra.

Así lo entendieron los dirigentes, que trataron de buscarle una salida en los dos últimos mercados, sin éxito porque el centrocampista siempre se negó, pues quería cumplir su contrato. Llegados a este punto, y con sólo un curso más por delante, pasar un año casi en blanco le convenía menos. No obstante, el jugador cobrará al menos una parte del dinero que le correspondía por la campaña que viene.

Maikel es el primero de los cinco o seis que terminarán por salir –Lemos, que está tocado, es duda, porque el club quiere cortarle por el mismo motivo que el tinerfeño, pero cuenta deportivamente–. Se despedirá de sus compañeros, abandonará Marbella y se unirá a las filas del Albacete.

El cuadro amarillo aprovechó el segundo amistoso del stage en Marbella ante el Lille francés para estrenar la segunda equipación, blanquinera y con el pantalón negro, que vale de guiño para el histórico Real Club Victoria. Sobre estas líneas y a la izquierda, Clemente, ante el meta Chevalier. A la derecha, Viera, durante una trifulca con los rivales galos. |