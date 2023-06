Eric Curbelo, la voz del empollón del vestuario galáctico de Pimienta en la UD Las Palmas. El satauteño de 29 años cuenta los días para su estreno en Primera. «Puedo parar a Bellingham; si estás a tope y él no tiene su día, al final lo de los millones y valores de mercado no valen de nada». A unas asignaturas del Grado de Ingeniería, no desecha el Big Data como refugio.