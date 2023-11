No hay mascota en la Primera División del fútbol profesional en España que pueda hacer sombra a Pío Pío, de la UD Las Palmas. Si no que se lo digan a Cayetana, una pequeña captada por el programa 'El Día Después' de Movistar Plus. La niña quedó completamente enamorada por "el patito". A ella, que se confiesa madridista, le da igual que Pío Pío sea pollito o patito, lo que quiere es llevársela a casa, que sea la mascota del Real Madrid. Curiosa, pregunta si "el patito" es la mascota del Real Madrid. Decepción es lo que se dibuja en su cara cuando le dicen que el Real Madrid no tiene mascota. Cayetana querría que tuviera y que el Real Madrid adoptara a Pío Pío. Pero Pío Pío no está huérfano.