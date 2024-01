El palito de Xavi García Pimienta a Joan Laporta. Con tacto e ironía, pero lo dejó. Cuestionado por si había vuelto a tener contacto con la persona que le echó del FC Barcelona en 2021 después de dos décadas como entrenador en las categorías inferiores, y por si le dolió la manera en que se produjo el cese, tres meses después de que el presidente ganara las elecciones y explicara después que el motivo era que no veía "al Barça B integrado con la línea del fútbol base", el actual técnico amarillo fue rotundo: "Ya ha pasado mucho tiempo de eso y no he vuelto a tener contacto, pero bueno, mira, quiero darle las gracias porque gracias a esa decisión estoy aquí. A los seis meses de mi salida del Barcelona tuve la opción de venir a Las Palmas. Para mí es una historia inmejorable. Estoy muy a gusto aquí, me siento muy querido y creo que estoy en el sitio ideal, y gracias a aquella decisión estoy ahora mismo entrenando a Las Palmas". Palabra de entrenador dolido y levantado.