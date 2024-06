El Sevilla de Pimienta, por ahora, respeta a los diamantes de la UD Las Palmas. Víctor Orta, director deportivo del club hispalenase, rechazó de forma contundente que figure en los planes de la entidad la contración de Saúl Coco o Kirian Rodríguez.

"Soy honesto y lo recalco, no hemos hablado con él [Pimienta] de ningún jugador de la UD Las Palmas porque tienen contrato en vigor. A día de hoy no hemos hablado de ello (...) He de reconocer que cuando un entrenador conoce a un jugador y tiene la misma opinión que un director deportivo que lo conoce de fuera, se plantea una situación ideal para afrontarla porque tiene más capacidad para ser una decisión exitosa y de rendimiento".