Vuelva Pimienta en la contienda del morbo. El extécnico de la UD aterriza esta noche en Gran Canaria (20.00 horas) y mañana reta a los amarillos en Siete Palmas -en un estadio en el que conquistó un ascenso y la permanencia-. «Contento de estar aquí, he venido a un gran club, orgulloso de ser el entrenador del Sevilla. En Las Palmas, pues qué decir...Una gran Isla, gran ciudad y pasé dos buenos años. Me trataron muy bien. Tuve una salida buena, con cariño, espero que me reciban bien».