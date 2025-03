El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, se mostró muy satisfecho por la trascendental victoria de su equipo ante Las Palmas, que afianza a los verdiblancos en la sexta plaza de la clasificación liguera, a solo tres puntos del Villarreal, quinto, en un encuentro que llegaba tras un esfuerzo intenso en Conference League.

"Me pareció un triunfo muy importante y difícil. Sabíamos que el jueves iba a pasar factura, en la medida de que no pudiéramos abrir el marcador temprano. Defensivamente no tuvimos ningún problema, estuvimos centrados, era fundamental. Estuvimos concentrados en que no nos pudieran agarrar de contra o con un balón detenido. Salió ese gol de Diego y el penalti de Isco. Es un resultado muy positivo", analizó Pellegrini.

Sobre la expulsión de Essugo, el técnico chileno evitó centrarse en la jugada y destacó la madurez del equipo para asegurar los tres puntos: "No me centraría solamente en una acción. Me dejó muy contento la madurez del equipo para sacar los tres puntos".