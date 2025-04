Diego Martínez al más puro estilo capitán del Titanic. Tiene pensado hundirse con el barco si hace falta. Después del duodécimo partido en el que la Unión Deportiva no consigue sumar tres puntos, el técnico gallego ni se le pasa por la cabeza dar un paso al costado e intentar que otro compañero pueda revertir una situación que ya empieza a ser agónica para intentar mantener la categoría. Después de encajar el 1-3 contra la Real Sociedad, no piensa dimitir: "Aquí no se rinde nadie", exclamó el técnico enrocado en su puesto.