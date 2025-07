Adri Suárez, el nuevo Mariano Barbosa con denominación de origen. De Teror al arco de la eternidad. El meta grancanario de 20 años, formado en el Villarreal, y que se pegó un año en blanco por no renovar con el Submarino Amarillo, vuelve a la casa amarilla para ser titular. El meta terorense, que admira a Barbosa y a Lizoain, está dispuesto a pagar el precio de ser criticado por ser un arquero de la tierra: "Eso no me afecta", afirma.