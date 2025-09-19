Carla Gil Alberiche

Rueda de prensa de Luis García en la previa del partido CD Leganés-UD Las Palmas

Un Luis García en modo padre. Tranquilo, convencido del potencial de su equipo y con la certeza de que todos los futbolistas de la plantilla van a tener sus minutos a lo largo de la temporada. Un técnico que mira por el jugador y que trata de cuidarle, teniendo la confianza en ellos por bandera. Con la vista puesta en el encuentro de mañana ante el Leganés (17.30 horas, LaLiga TV Hypermotion), el ovetense pide calma con la perla del millón de euros de la UD Las Palmas Jeremía Recoba y se apoya en los kilómetros que le separan de su familia. n