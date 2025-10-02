La Provincia

Declaraciones de Carolina Darias

Las Fiestas de La Naval en honor a la Virgen de La Luz, declaradas como una de las Fiestas de la Ciudad, han dado comienzo de manera oficial este jueves con el tradicional pregón en los jardines del Castillo de La Luz del concejal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán, en un acto que contó con la presencia de la alcaldesa, Carolina Darias, la concejala de Fiestas, Inmaculada Medina, y otros representantes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.