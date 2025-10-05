Paco Cabrera

La UD Las Palmas, rumbo al Estadio de Gran Canaria

El partido entre la UD Las Palmas y el Cádiz CF de este domingo 5 de octubre a las 20:00 (hora canaria) enfrentará a dos equipos con dinámicas completamente opuestas. En el duelo de la jornada 8 de LaLiga Hypermotion, los jugadores del conjunto Pío-pío intentarán recuperar la senda del triunfo ante su afición. El Estadio de Gran Canaria será el escenario de una emocionante noche de domingo, donde ambos equipos se juegan mucho para seguir afianzándose en la clasificación.