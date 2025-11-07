La Provincia

Así es como Luis García abraza el ‘kirianismo’ antes del duelo decisivo

Luis García Fernández ya ha elegido su fe. A pocos días del esperado choque entre estilos que protagonizarán la UD Las Palmas y el Racing de Santander en el Estadio Gran Canaria (domingo, 13:00 horas), el técnico ovetense se ha declarado fiel seguidor del ‘kirianismo’: “Tiene calidad y eso no se compra en la farmacia”. Un elogio que no es gratuito. El centrocampista grancanario vuelve a ser el eje de un equipo que busca reafirmarse tras un inicio de temporada irregular. Más información