Luis García Fernández: “La exigencia de la UD es natural, pero hay que saber medirla”

Las Palmas de Gran Canaria
El técnico de la UD Las Palmas, Luis García Fernández, afronta con entereza el duelo ante el Ceuta en el Alfonso Murube. En su comparecencia previa, el entrenador ovetense reivindicó el tamaño histórico del club grancanario, pero pidió gestionar la presión con equilibrio: “Entiendo la exigencia porque la UD es muy, muy grande, pero hay que saber manejarla”. También valoró el punto del último encuentro, en inferioridad numérica, como un esfuerzo con mérito colectivo: “Perdimos dos puntos en los primeros minutos, pero ganamos uno más adelante”. Más información

