Lección de señorío de Jesé con sus haters en la UD Las Palmas

Jesé Rodríguez Ruiz se mordió la lengua. Una lección de señorío con sus 'haters'. El '10' de la UD Las Palmas no quiso polemizar sobre la ríada de críticas e insultos en redes sociales sobre su fichaje y rendimiento. Era el día para ajustar cuentas y ofreció su arista más madura. Los tiempos de los líos dialécticos han pasado a mejor vida para convertirse en uno de los referentes de un vestuario que vuela en la tabla como un Lamborghini. Más información