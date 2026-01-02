Secciones

Luis García: "El objetivo único y exclusivo es mejorar cada día"

Las Palmas de Gran Canaria
El nuevo Luis García Fernández de 2026 duerme a pierna suelta pero elude hablar de ascenso. El técnico de la UD, que marcha segundo y abre el año contra el Zaragoza el domingo (17.30 horas) en el Ibercaja Estadio, confirma las bajas de Sandro y Kirian. En relación a Ale García, desvela "que está disponible incluso para jugar de titular". Elogia el trabajo de Luis Helguera para hacerse con los servicios de Pedrola, que hoy fue presentado y cuenta con opciones de viajar a la capital maña. Más información

