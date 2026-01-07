La Provincia

Lorenzo Amatucci elogia a Yeremay antes del duelo

El centrocampista italiano de la UD Las Palmas no escatimó elogios hacia Yeremay Hernández, la estrella del Dépor y jugador con más valor de mercado de toda la Segunda División. Sin embargo, dejó claro que el conjunto amarillo está preparado: "También tenemos jugadores de calidad para poder contenerle". Amatucci destacó el peligro del contragolpe gallego y advirtió que será clave no perder balones en campo rival. "Queremos tener la posesión, pero ser agresivos cuando no la tengamos. Lo que tengo claro es que estamos listos", aseguró.