La 'Bichinha, el regate de Jesé

El Bichito patenta la 'Bichinha'. Regate de genio, un vuelo de espaldas con tacón incluido a Pejiño. Al '10' de la UD Las Palmas le sale todo. Del zarpazo de Anduva en el 91' para evitar la gran debacle a un gesto técnico que ha sido publicitado por el club 'pío pío' en su cuenta de redes sociales como bandera de la resurección. Con el sueldo mínimo en la categoría (60.000 euros), Jesé inició el 24 de julio su tercera etapa sin hacer pretemporada y tras su periplo en el Johor de Malasia. Está empeñado en superar los once goles de la 21-22 con Pimienta y que terminó en las semifinales del 'playoff' ante el CD Tenerife. Ese guarismo fue su mejor marca en la categoría de plata desde la 12-13 con el Madrid Castilla, un curso en el que firmó 22 dianas para establecer el récord en el conjunto merengue. Más información