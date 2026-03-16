Una delegación de la FIFA evalúa las obras del Estadio Gran Canaria y las medidas de movilidad de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de cara al Mundial 2030

El contrato del siglo. La UD será la UD de todos y con una bombonera propia. Una UD de Mundial con un arma gigante de explotación de recursos para ser un club de Champions. La entidad grancanaria abonará 60 millones al Cabildo de Gran Canaria para convertirse en explotador único y gozar de la capacidad total de explotación de un estadio mundialista que contará con palcos vips y una lista importante de opciones de negocio -gimnasios, pubs, discotecas, tiendas y restaurantes-. Más información