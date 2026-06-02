Secciones

Es noticia
Dubai - macroestafaSeguridad vial - DGTPAU CanariasPapa León XIV en Gran CanariaPlaya de MelenaraAugusto Hidalgo - ValsequilloTiempo AEMET Canarias
instagramlinkedin
José Antonio y Fermín Santana, aficionados de la UD Las Palmas

José Antonio y Fermín Santana, aficionados de la UD Las Palmas

Paco Cabrera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Antonio y Fermín Santana, aficionados de la UD Las Palmas

Paco Cabrera

Las Palmas de Gran Canaria
RRSS WhatsAppCopiar URL

José Antonio Santana Medina, abonado, hizo la cola de los no socios por el compromiso con un amigo. Su padre Fermín acudió a la cola del euro con los dos abonos de la familia. "Me he gastado 86 euros por un compromiso y además, hemos sacado los dos abonos. Estuvimos en las dos colas". Padre e hijo, señalan a Iker Bravo como héroe sorpresa del playoff papal. Respetan al Málaga, que parte como favorito. Más información.

TEMAS

Tracking Pixel Contents