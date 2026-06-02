Paco Cabrera

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José Antonio y Fermín Santana, aficionados de la UD Las Palmas

José Antonio Santana Medina, abonado, hizo la cola de los no socios por el compromiso con un amigo. Su padre Fermín acudió a la cola del euro con los dos abonos de la familia. "Me he gastado 86 euros por un compromiso y además, hemos sacado los dos abonos. Estuvimos en las dos colas". Padre e hijo, señalan a Iker Bravo como héroe sorpresa del playoff papal. Respetan al Málaga, que parte como favorito. Más información.