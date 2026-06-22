Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, suelta las bombas: Jesé renueva, compra a Miyashiro, firma a Sergio Ruiz y espera retener a Pedrola

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, compareció esta mañana ante los medios de comunicación, como hace de forma habitual al término de cada temporada. En esta ocasión, tras no conseguir el ascenso a Primera y caer en los playoffs ante el Málaga, el máximo mandatario amarillo explicó los próximos pasos que va a llevar a cabo el club para construir su nuevo proyecto.

Confirmación de la llegada de Sergio Ruiz y Andrés Rodríguez

«En cuanto a la plantilla, ahora mismo en la portería tenemos a Dinko Horkas y a Adri Suárez, mientras que estamos negociando con Churripi para renovarle. En la defensa siguen Viti y Pezzolesi sube al primer equipo de forma definitiva; también continúan Juanma Herzog y Álex Suárez, aunque también sube Carlos Navarro. Ahí añadimos un nuevo fichaje, que es el central del Teruel, Andrés Rodríguez. Por otro lado, también estamos negociando la posibilidad de la incorporación de Barcia. En la izquierda tendremos a Clemente y Cristian. Subirá a hacer la pretemporada Víctor Villote, del filial. En el centro del campo recuperamos a Bassinga y a Cedeño. Además, hemos renovado a Enzo Loiodice y hemos fichado a Sergio Ruiz, del Granada. Asimismo, Iván Medina jugará en el primer equipo. Kirian Rodríguez e Iñaki González continúan».

Jesé renueva su compromiso con la UD

«En el ataque ya hemos ejecutado la opción de compra por Miyashiro, subirá a hacer la pretemporada Arturo, del filial y sigue Sandro. En la otra banda tenemos a Ale García, ascenderemos a Rafa Cruz definitivamente, vuelve Adam Arvelo y estamos finiquitando la compra de Pedrola. Además, mañana vamos a cerrar la renovación de Jesé. Su agente vendrá mañana y lo firmaremos todo. Sube también del juvenil Aimar, así como Kirian Ramírez y Elías, del filial, que estarán con el primer equipo. Fuster e Iván Gil seguirán; también hemos fichado a Mateo Acimovic».

Sin ofertas por jugadores

«A día de hoy, no hemos recibido ofertas por ningún jugador con contrato».

Objetivo: la permanencia

«El objetivo para esta temporada es el mismo que el del curso pasado: conseguir la permanencia cuanto antes, posteriormente entrar en la promoción y después trabajar para ascender directos, desde la humildad y la disciplina para conseguirlo. Este año nos hemos ahogado en la orilla, pero estamos aquí. Queremos ser serios, responsables y respetar al máximo a todos los rivales».

La pretemporada

«La semana del seis de julio comenzarán los controles médicos. El 13 de julio iniciará la pretemporada en Barranco Seco y del 20 al 31 de julio iremos al stage de Marbella, donde jugaremos cuatro encuentros. Entre el 7 y el 9 de agosto jugaremos un torneo que está por anunciar».

La falta de más debuts de canteranos en el primer equipo

«Esto no va ni de cantera ni de cartera, va de hacer las cosas que tocan en cada momento. Tenemos que ser fieles a lo que representamos desde la disciplina, la seriedad y la responsabilidad para hacer que la UD sea un equipo competitivo. Las apuestas se tienen que hacer medidas y cuando los chicos estén preparados. Entre los que hay y los que suben va a haber muchos canteranos».

Luis Helguera rubrica su contrato por cinco años más

«Hemos renovado a Luis Helguera por cinco temporadas más. El trabajo que ha hecho lo valoramos mediante la renovación. Si lo renovamos es porque estamos encantados con su trabajo. Estamos muy contentos con lo que ha hecho y creo que le da estabilidad a lo que tenemos».

Las obras del estadio y la campaña de abonados

«Ya salió el concurso a licitación para que las constructoras se puedan presentar. La información que tengo es que antes de final de año comenzarán las obras. Estamos deseando que comiencen. Estoy deseando ver el estadio que se merecen los aficionados. No creo que los aficionados estén preocupados; al contrario, están encantados con tener un estadio mundial. Por otro lado, la campaña de abonados la daremos a conocer el próximo martes 30 de junio, a las 11.30 horas, en una rueda de prensa».

Insignia de oro para Jonathan Viera

«Este año se va Jonathan Viera de la UD y el consejo administrativo ha decidido concederle la insignia de oro y brillantes. Se va del equipo de su vida y todos estamos muy contentos de lo que nos ha dado Nos sentimos muy orgullosos de su trayectoria. Se cierra una etapa de uno de los jugadores más brillantes de la UD Las Palmas».