UD Las Palmas

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Camisetas de la UD Las Palmas para la temporada 2026-2027

Una nueva piel para iniciar el reto de regresar a Primera División. La UD Las Palmas ya sabe qué camiseta va a lucir a partir del próximo fin de semana del 14 al 17 de agosto, cuando se enfrente al Albacete en el primer partido de LaLiga Hypermotion en el Estadio de Gran Canaria, con el objetivo de volver a la élite. La entidad hizo oficial esta mañana el diseño de la elástica que va a lucir esta temporada 2026-27 en un anuncio lanzado a través de sus redes sociales en el que, con la empresa danesa Hummel como sponsor técnico, ha apostado por añadir una franja en el pecho como principal novedad. Más información.