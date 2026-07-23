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Llegada de Jefté a Marbella para incorporarse a la UD Las Palmas

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Jefté y el club de su vida, la UD Las Palmas. Después de más de un año de rumores, de un jugador que nunca ocultó su deseo de regresar a casa y un constante run-rún en torno a la operación, los de Rubén de la Barrera se hacen con uno de los goleadores de moda de LaLiga Hypermotion y con el verdugo del Real Madrid en la última Copa del Rey. Jefté ya está en la pretemporada en Marbella con la UD Las Palmas. Más información. Más información

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