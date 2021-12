Este domingo, fecha en la que se cumplen tres meses desde la erupción de Cumbre Vieja, Plátano de Canarias presenta su nueva campaña de Navidad más sentida ante lo que, desafortunadamente, ha sido uno de los eventos más relevantes del 2021.

La campaña “Contigo renaceremos de las cenizas” ha sido creada a partir de uno de los símbolos de la erupción del volcán con el que han tenido que convivir día a día los habitantes de la isla y todos los productores palmeros de plátano de Canarias: las cenizas del volcán Cumbre Vieja.

Con más de 1.300 viviendas perdidas o dañadas, cientos de familias que han perdido su hogar y medio de vida, miles de pequeños negocios cerrados en todo tipo de actividades, incluyendo su principal motor social y económico, el plátano de Canarias, la reconstrucción de la isla de La Palma requerirá del compromiso y la ayuda de toda España durante todo el año 2022.

A día de hoy, cerca de 500 familias tienen sus pequeñas producciones de plátano sepultadas por la lava y más de 5.000 productores plataneros deberán afrontar una lucha continua contra la ceniza que invade sus cultivos con graves pérdidas.

Dada la complejidad de la situación, la campaña hace un llamamiento a la participación de los hogares de toda España para que no olviden la situación de la isla y sepan que, sin duda, también son protagonistas de su recuperación. “Durante la erupción del volcán, hemos recibido innumerables muestras de cariño espontáneo hacia los agricultores palmeros y hacia el plátano de Canarias, tanto en las calles como en las redes sociales desde todos los puntos del país. Que mantengan su apoyo es fundamental para que las más de 10.000 familias de La Palma que tienen en el plátano su futuro, salgan adelante y no tiren la toalla ante este enorme reto. Sólo juntos renaceremos”, explica Sergio Cáceres, gerente y director de marketing de Plátano de Canarias.

En la campaña la cantante Rosana que de manera altruista, ha querido sumarse al renacimiento de la isla bonita. En palabras de Rosana: “Como canaria esta campaña me tocó el corazón desde que me la contaron. Me hace muy feliz que mi música sirva para dar un mensaje de esperanza a toda la gente de La Palma para un producto tan nuestro como el Plátano de Canarias. Estoy segura de que con la ayuda de todos renaceremos de las cenizas.”

Además, la campaña cuenta con el apoyo añadido del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ha puesto a disposición del sector platanero un esfuerzo especial de financiación en comunicación para hacer posible la extensión del mensaje en medios de radio de todo el país, y que se suman a los ya previstos por la ASPROCAN en televisión y soportes digitales. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que "el Gobierno está firmemente comprometido con la recuperación del sector del plátano en la isla de La Palma. Con el apoyo decidido del ministerio a esta campaña de promoción queremos lanzar un mensaje de solidaridad, de aliento y de unidad. Estamos del lado de los palmeros y las palmeras."

La campaña, creada por la agencia de publicidad LOLA MullenLowe Madrid, recrea a través de animación e imágenes elaboradas con ceniza real del volcán de Cumbre Vieja, una historia en la que la isla de La Palma y su gente son los protagonistas. Una historia de superación, valentía y esperanza, donde la ceniza simboliza un futuro en el que La Palma renacerá de sus cenizas.

“Teníamos claro que este año había que hacer una campaña homenaje a todos los palmeros. Y qué mejor homenaje que un anuncio hecho a partir de las cenizas del volcán, como símbolo de renacimiento” explican Manu Castillo y Enrique Torguet, directores creativos asociados en LOLA MullenLowe, bajo la dirección creativa ejecutiva de Tomás Ostiglia.