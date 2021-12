El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido hoy que si el Congreso modifica su pacto de reforma laboral se sentirán "defraudados". "Hemos estado 9 meses trabajando muchos sidas 14 horas. En la legislación laboral cada coma, cada punto es un mundo. Si la política entra aquí, nosotros diremos que esta no es nuestra reforma y nos sentiremos defraudadas. No estoy deslegitimando al Parlamento, pero el pacto nuestro es el que es y si se cambia algo, no será el acuerdo al que nosotros hemos llegado", ha dicho durante una entrevista en El Programa de Ana Rosa. Sobre la importancia de hacerse la foto del acuerdo o no, Garamendi ha sido muy sincero al asegurar que está "aburrido de las fotos". "Lo importante es poner al país en marcha. Si luego, cuando pase el Parlamento, hay que hacerse una foto, pues ya veremos; pero hoy por hoy no es el momento", ha explicado.