Considerada una de las leyes estrella del Ejecutivo de coalición, la ley de vivienda recibió la semana pasada el informe desfavorable, pero no vinculante, del Poder Judicial "ese CGPJ caducado y que está liderando esa reacción antidemocrática, no puede frenar el avance de la ley de vivienda que tan necesaria es para nuestro país", asegura Isa Serra, portavoz de Unidas Podemos.La ministra del ramo insiste en que la norma respeta las competencias de la comunidades autónomas "no le quepa la menor duda a nadie, es un texto que cumple con la Constitución" afirma Raquel Sánchez.Hoy, un año después de que se empezara a negociar el anteproyecto, el Gobierno da luz verde a ese texto y lo enviará al Congreso para su tramitación como proyecto de ley.Contempla la limitación de los precios de los alquileres en las denominadas zonas tensionadas, las de mayor demanda de vivienda.Penaliza las viviendas vacías, prohíbe la venta del patrimonio público residencial "lo que han hecho los gobiernos del PP que es vender a fondos buitre vivienda pública" y prevé aumentar el parque de vivienda social.Serán los juzgados los que de oficio suspendan los desahucios por impago de familias vulnerables.