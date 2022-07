El alza del precio de los combustibles ha llevado a una oleada de robo de gasolina con una nueva forma de robar los combustibles a los vehículos que cada vez se ve más común en algunos lugares de Canarias. Hace unas semanas el propietario de un vehículo fue objeto de esta nueva técnica de robo narra en un vídeo los hechos: “Empiezo a mirar y veo que no tengo gasoil ninguno”, cuenta.

Pero no es el único modus operandi. "A mí no me perforaron el tanque, lo que hicieron fue quitar el tapón del tanque que lo trae de fábrica el camión, me robaron el gasoil y volvieron poner otra vez la tapa, justo en el medio del tanque hay un tornillo gordo, pues el tipo aflojó el tapón, lo volvió a poner, pero no lo apretó”, cuenta José Luis, camionero y propietario de una empresa de hielo a los micrófonos de COPE Canarias.

“Esto no lo puede hacer cualquiera, debe hacerlo un profesional, conoce y sabe lo que hizo porque los camiones siempre están aparcados en un mismo sitio y nosotros nos movemos entre las islas”, sospecha.

El depósito llevaba unos 650 o 700 euros de gasoil y dejaron un cuarto de tanque “cuando volví a repostar el camión, me di cuenta porque la presión del gasoil, al estar flojo el tapón, el peso hizo que callaran gotas al suelo, ahí fue cuando me di cuenta, lo cogieron con una llave inglesa o de perro y el tapón estaba todo mordido.”

Tras este robo comenzará a estacionar en el interior

“Conozco a otros compañeros gracias a la cooperativa y hay algunos que lo han sufrido, pero a ellos si le han perforado el tanque de gasoil y le han robado el combustible y además le han roto el depósito del camión, y un tanque nuevo puede costar entre 2.000 a 3.000 euros.”, cuenta

“Vinieron preparados porque se llevaron 700 euros de gasoil con garrafas.”, reconoce y ha dicho que no quiere denuncia, porque “para qué voy a denunciar, no vamos a llegar a nada, me van a hacer perder el tiempo, tenemos cámaras, pero no coge el ángulo de los camiones, instalaremos más cámaras que enfoque a los camiones.”

La Guardia Civil está investigando los hechos.