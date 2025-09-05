La reina del low cost desafía al Gobierno y reduce en un millón sus plazas en aeropuertos regionales este invierno. Ryanair cierra su base en Santiago. Cancela todos sus vuelos en Vigo y Tenerife Norte. Mantiene cerradas las bases de Valladolid y Jerez. Y reduce su capacidad en Zaragoza, Santander, Asturias, Vitoria, Lanzarote y Fuerteventura. Un golpe al turismo porque uno de cada tres turistas que llega a España por vía aérea lo hace en aviones de Ryanair. Esta decisión es el remate final al pulso que la compañía irlandesa mantiene con Aena por la reciente subida de las tasas aeroportuarias. Su presidente, Maurici Lucena, ha tildado hoy el anuncio de Ryanair de chantaje y de perseguir tan solo ganar más dinero. Michael O' Leary, CEO de la aerolínea, ya ha tenido otros enfrentamietnos con las autoridades españolas. En febrero, vistió de payaso y llamó loco al ministro Pablo Bustinduy después de que su ministerio les multara. Ryanair se venga de todo y ahora se lleva sus plazas de avión a otros países que dice le dan más.