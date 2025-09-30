Airbnb elimina de tiendas de campañas y furgonetas su oferta turística en Canarias

Continúa la purga de alojamientos turísticos irregulares por parte de las plataformas que aglutinan la oferta de vivienda vacacional. Airbnb ha eliminado 10.000 anuncios de casetas de campaña, furgonetas camperizadas, yurtas y otro tipo de alojamientos precarios que se ofrecían como alternativa para pasar una noche en el Archipiélago.

La eliminación de estos 10.000 alojamientos se ha facilitado a través del Memorándum de Entendimiento, firmado entre la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias y Airbnb. Una iniciativa que agilizaba el procedimiento para suprimir ofertas de alojamiento que hayan sido identificadas por las administraciones públicas como contrarias a la normativa de la comunidad autónoma. Y así se ponía en la diana anuncios de tiendas de campaña, caravanas instaladas en terrenos, cuartos de aperos o incluso barcos, que incumplen los requisitos necesarios, y que suponían en muchos casos perjuicios para los residentes y degradaban la oferta y la imagen del destino turístico.

Tiendas a 12 euros

El objetivo era acabar, por ejemplo, con las tiendas de campaña que se alquilaban a 12 euros la noche en una azotea de Tenerife, casetas a 23 euros instaladas en un espacio natural protegido de Lanzarote o una habitación dentro de una autocaravana en Gran Canaria por 29 euros el día. Ejemplos como estos y muchos más se podían encontrar hasta hace no mucho tiempo en la plataforma.

«Lo que hace un año ocupaba titulares en la prensa ya no estará presente en Airbnb y pronto tampoco estará en otras plataformas con las que seguimos dialogando», afirmó la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León. Por su parte, la Directora de Políticas Públicas para España y Portugal en Airbnb Marketing Services, Sara Rodríguez, destaca que «este es un nuevo capítulo para Airbnb en las Islas Canarias, definido por un compromiso proactivo con la colaboración, la calidad y una visión a largo plazo de crecimiento sostenible».

A lo largo de estos meses, la plataforma ha ido notificando a todos los anfitriones de Canarias la obligación de incluir en sus anuncios un número de registro válido para desarrollar la actividad turística. Aquellos que no han podido incluirlo y que además eran manifiestamente irregulares por el tipo de oferta que se publicitaba son los que están siendo retirados.

Registro

Ahora, de acuerdo con la información facilitada por el Gobierno de Canarias, la siguiente fase del proceso se dirigirá a depurar aquellos alojamientos que carecen de registro, tanto el autonómico como el estatal. Sin embargo, en lo que se refiere a este último vinculado a la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos –puesta en marcha por el Ejecutivo central para tratar de poner orden en una actividad que ha proliferado de forma descontrolada por todo el país– han habido muchas críticas. Buena parte de los alojamientos que lo han solicitado en el Archipiélago no han podido conseguir el DNI nacional, ni siquiera teniendo ya el número de registro autonómico. Entre las razones que se han expuesto están la inexactitud de los datos del Registro con los del Catastro o la declaración responsable o no tener registrada la propiedad.

«Es fundamental conocer las razones por las que determinados alojamientos no han obtenido el número de registro de arrendamiento de corta duración. En algunos casos, los defectos pueden ser subsanables y no dar lugar a sanción; en otros, se trata de instalaciones manifiestamente ilegales que deben ser retiradas o cerradas», subraya De León.

Por eso, «aunque el decreto de ventanilla única representa una herramienta útil, todavía no se dispone de información completa sobre los propietarios ni las causas concretas de irregularidad que señala el Colegio de Registradores. La plataforma Airbnb ha mostrado su disposición a colaborar, pero la efectividad del decreto dependerá de una cooperación activa y el intercambio de datos entre administraciones y plataformas de comercialización», señala la consejera.

8.698 anuncios más

Los 10.000 alojamientos eliminados en Canarias no son los primeros. El Gobierno estatal ya comunicó hace dos semanas que se retirarían 8.698 viviendas de uso turístico de las principales plataformas comercializadoras por carecer del número de registro nacional.

Y la cruzada que se ha emprendido contra las viviendas vacacionales ilegales no parará aquí. El Ejecutivo canario confía en que la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turísticos de Viviendas –que está en tramitación en el Parlamento regional– sirva para incrementar las inspecciones y el control por parte de la administración, que después colaborará con las plataformas digitales para seguir drenando la oferta. La Consejería estima que un tercio de las viviendas que actualmente se ofrecen como alojamiento turístico tengan que cesar su actividad.

Aunque conseguir que la oferta retirada pase al mercado del alquiler tradicional no será tarea fácil. Eliminar los anuncios de las principales plataformas de comercialización no significa acabar con el uso turístico de estos inmuebles, sobre todo, si ya están inscritos en el registro autonómico. Aunque la aprobación de la norma cercará a muchos de ellos a través de las estrictas limitaciones que impondrá. El objetivo es que este tipo de alojamientos, que han proliferado sin apenas control en los últimos años, no acabe degradando la calidad de vida de los residentes de las Islas. Pero, que sus propietarios decidan arrendar sus inmuebles de forma tradicional no ocurrirá de forma directa, ni en todos los casos. Para ello, serán necesarios incentivos e incluso cambios en la regulación a nivel nacional que los animen a poner el cartel de se alquila.