Andrea Saavedra

Manifestación 30N de autónomos en Las Palmas de Gran Canaria

La mañana de este domingo, a las 10.00 horas, los autónomos de Gran Canaria tomaron las calles de la capital en una manifestación que partió del parque San Telmo y que transcurrió de forma paralela a las concentraciones celebradas en otras ciudades del país. Vestidos de negro —en señal de luto por la precariedad del sector— recorrieron la calle Triana haciendo sonar pitos, megáfonos, caracolas y cualquier objeto que sirviera para hacerse oír. Más información