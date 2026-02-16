Atlas News

Los desafíos económicos de vivir solo en España

La desventaja económica comparación con la vida en pareja, compartiendo gastos, es clara: para que un soltero en España mantenga el mismo nivel de vida que una pareja y pueda seguir la regla presupuestaria 50/30/20 (donde el 50 % de los ingresos se destina a necesidades básicas, el 30 % a deseos y el 20 % a ahorros), necesitaría ganar casi 60.000 euros al año. Una cifra muy por encima del salario medio en España, que ronda los 32.000 euros anuales. Lo que hace que muchos solteros se enfrenten a dificultades para mantener un equilibrio financiero. El mayor impacto está en la vivienda. Un piso de unos 80 metros ronda de media 1.176 euros al mes. Cuando no hay con quién dividirlo, el alquiler se convierte en el principal obstáculo.