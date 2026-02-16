Yolanda Díaz: "La subida del SMI no destruye empleo, destruye pobreza"
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha firmado esta mañana junto hoy con los sindicatos CCOO y UGT la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, un incremento del 3,1% con efectos retroactivos desde enero que beneficiará a más de 2,5 millones de trabajadores. En un emotivo discurso, Díaz defendió que esta medida "no es solo una cifra, sino un compromiso renovado con el país que trabaja" y que "destruye pobreza, no empleo". Díaz enmarcó la subida en seis años de políticas laborales que han transformado España: "Hemos puesto las políticas públicas al servicio de quienes viven de su salario, de quienes llenan los trenes de cercanías y el metro, de quienes no pueden vivir de las herencias". Criticó a los gobiernos anteriores, especialmente al PP, por priorizar a las élites y llegar a 6 millones de parados, congelar el SMI en 700 euros y promover la precariedad. La ministra reivindicó reformas como la laboral, la ley rider, el escudo social pandémico y la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que permitía despedir a enfermos: "De la precariedad, del maltrato a las kellys, del insulto a las personas paradas... veníamos de ahí". Contrastó el modelo español con el ultraderechista Milei en Argentina, que amplió el periodo de prueba a un año, una medida que el PP ya impuso en España. Díaz citó el Nobel de Economía de 2021 a David Card para desmontar el dogma neoliberal de que subir el SMI destruye empleo: "España ha sido el gran laboratorio práctico: más empleo, menos pobreza laboral (del 21% al 11,6%), desigualdad reducida y pobreza juvenil del 28,3% al 20,9%". Un hogar con dos SMI pasa de 1.472 a 2.442 euros mensuales: "Es comer carne más veces, tomarte algo con amigas o regalar algo a tu hija". Anunció reglas estrictas contra la compensación y absorción salarial: "Se acabó que las subidas se neutralicen con complementos. Cuando el SMI sube, sube de verdad, sin trucos contables". Llamó a las empresas a elevar salarios estructuralmente: "No podemos competir como economía de bajos salarios con una brecha del 25% respecto a la zona euro". Díaz agradeció al presidente Pedro Sánchez su compromiso con los trabajadores: "Cuando ha habido que mirar en una dirección, has mirado a la de las trabajadoras". Prometió una legislatura de avances: reducción de jornada, protección al despido injusto, regulación de plataformas, algoritmos e IA, y fin a horas extras impagadas. "Hoy, cuando las fuerzas de la reacción creen que ha llegado su momento, este Gobierno va a seguir avanzando. La mejor herramienta contra el cinismo son los derechos y hacer más fácil la vida cotidiana de la gente común", concluyó Díaz, subrayando que "cuando sube el SMI, sube la dignidad de un país entero". Más información
Últimos vídeos
Salario mínimo interprofesional