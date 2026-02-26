Lucía Feijoo Viera

El consumo masivo de latas de atún salva a los españoles de suspender la asignatura del pescado

Cada año, los españoles consumen aproximadamente 100 millones de kilos de conservas de atún, una cifra muy por encima de los 13 millones de kilos de mejillones en lata, su inmediato competidor. De hecho, si actualmente, ocho de cada 10 personas están en condiciones afirmar que en su dieta sí hay productos marinos al menos una vez por semana es gracias al elevado consumo del atún en lata que se registra en este país, según constata el informe 'Qué sabemos de lo que comemos del mar', que este miércoles ha presentado la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac). Más información