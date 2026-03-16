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La historia viral de Ylenia Luis en Binter que muestra el lado más humano de volar

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La Provincia

La historia viral de Ylenia Luis en Binter que muestra el lado más humano de volar

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La historia de Ylenia Luis, tripulante de Binter, se ha hecho viral tras compartir la experiencia que vivió con una pasajera que viajaba al funeral de su marido. Un relato que muestra el lado más humano de la tripulación de cabina y cómo la empatía en los vuelos puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles. Más información

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