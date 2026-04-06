María Fernández asiste al Comité de Coordinación Aeroportuaria de Canarias

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha participado en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Canarias, donde ha destacado que el Archipiélago ha logrado que AENA contemple una inversión de más de 1.800 millones de euros en sus aeropuertos dentro del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031.