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Costas Kadis, comisario europeo de Pesca: "Bruselas presentará en 2027 su nueva ley de los océanos, que será histórica"

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Costas Kadis, comisario europeo de Pesca: "Bruselas presentará en 2027 su nueva ley de los océanos, que será histórica"

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Vivir en el Mediterráneo, más concretamente a pie de costa, y mantener dos actividades tradicionales en la zona como la pesca y el turismo no es en estos momentos la labor más sencilla, sobre todo si uno es un pequeño empresario. A ellos se ha dirigido este jueves, en el marco de la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica con el apoyo de Fundación La Caixa, el comisario de Pesca y Océanos de la Comisión Europea (CE), Costas Kadis, chipriota de origen y buen conocedor, por tanto, de la realidad mediterránea. Más información

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