El tiempo en Las Canteras tras el paso de la borrasca Emilia (14/12/25)

José Pérez Curbelo

Después de la tempestad viene la calma, reza el dicho, y Las Palmas de Gran Canaria volvió a recuperar ayer ligeramente su actividad. A pesar de que las autoridades municipales mantuvieron este domingo activada la alerta por el paso de la borrasca Emilia y la programación navideña suspendida, las principales zonas turísticas de la capital recibieron a cientos de personas deseosas de disfrutar de una jornada que amaneció soleada y sin viento. Más información

