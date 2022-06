Al principio en el vídeo que recoge lo sucedido se escuchan risas, pero al final se vieron en apuros: un padre, que conducía, y su hija (según se escucha en el vídeo) se metieron con un coche en una playa de Fuerteventura y acabaron necesitando ayuda para rescatar el vehículo, según informa Onda Fuerteventura.

No dudaron en llevar el automóvil por donde no está permitido, no solo por la arena, sino adentrándose también en el agua, y en un momento dado se quedaron atascados.

"Vamos a ver cómo salimos de esta", se quejaba el hombre. Finalmente, hubo que recurrir a maquinaria pesada para el rescate.