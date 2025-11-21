La Provincia

“Beyond the Plan”: documental sobre Julia Castro, el océano y Fuerteventura

Descubre “Beyond the Plan”, un documental inspirador protagonizado por Julia Castro, kitesurfista profesional que recorre más de 140 km en solitario alrededor de Fuerteventura, impulsada solo por el viento. Esta obra audiovisual, con estreno previsto en 2026, explora la conexión entre deporte, naturaleza y océano desde una mirada íntima y poética. Producido por PIRUBI Producciones, el documental refleja la belleza de los paisajes volcánicos, la fuerza del espíritu femenino y la urgencia de proteger el planeta. Más información