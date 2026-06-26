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Imprudencia de turistas encima de un coche en una playa de Fuerteventura

Cuatro jóvenes turistas han cometido una imprudencia al situarse encima de un coche en movimiento y con cuatro tablas de surf en el techo, mientras accedían ayer jueves, 25 de junio, a la playa de Los Molinos, en la costa de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Ninguno de ellos llevaba protección alguna. Más información. Más información